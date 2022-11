« 72 Seasons » le nouvel album de METALLICA ! Tous les détails et un premier extrait dispo en vidéo

Ils avaient dit qu’ils iraient vite… et bim ! METALLICA annonce d’un coup un nouvel album, une nouvelle tournée et en dévoile un extrait en vidéo ! C’est la surprise de ce début de semaine !

METALLICA a enregistré un 12ème album à son HQ et qui s’intitule « 72 Seasons« . 12 titres pour une durée totale de 77 minutes et qui seront dispo le 14 Mars 2023. L’album est déjà disponible en pré-commande sur le site du groupe: https://www.metallica.com/news/2022-11-28-new-album-72-seasons.html

L’album a été produit par Greg Fidelman et de James et Lars. Le premier extrait s’intitule « Lux Æterna » et se découvre ci-dessous.

Vous vous demandez « Y a-t-il une signification particulière au titre ? ». C’est James qui l’explique le mieux : « 72 saisons. Les 18 premières années de notre vie qui forment notre vrai ou faux moi. Le concept selon lequel nos parents nous ont dit « qui nous sommes ». Une classification possible autour du type de personnalité que nous sommes. Je pense que la partie la plus intéressante de ceci est l’étude continue de ces croyances fondamentales et comment elles affectent notre perception du monde aujourd’hui. Une grande partie de notre expérience d’adulte est une reconstitution ou une réaction à ces expériences d’enfance. Prisonniers de l’enfance ou libérés de ces liens que nous portons. »

72 Seasons Track Listing:

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

A noter également la venue du groupe en concert à Paris au Stade de France les 17 & 19 May 2023.

Les places seront en vente dès ce Mercredi 30 Novembre à 9:00 pour les « Legacy Member » et à 11h00 pour les « 5th Member« . La vente se termine à 16h00.

Pour ces membres il faut récupérer le code de précommande sur le site de Metallica: http://www.metallica.com/presale-code

A noter également les mises en vente suivantes:

Universal Music Album:

Mercredi 30 novembre à 16h00

Live Nation/Ticketmaster et Stade de France:

Jeudi 1er décembre à 9h00