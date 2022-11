200 Stab Wounds vient d’annoncer sa signature avec Metal Blade Records

Le groupe de Death Metal, originaire de Cleveland, 200 Stab Wounds vient d’annoncer sa signature avec Metal Blade Records. Il en profite pour dévoiler le titre « Masters Of Morbidity » produit par Mark Lewis (The Black Dahlia Murder, Cannibal Corpse) et à découvrir ci-dessous.