WEDNESDAY 13 sort le single « Good Day To Be a Bad Guy »

Communiqué: L’icône du Heavy Horror Punk WEDNESDAY 13 sortira son très attendu nouvel album Horrifier ce vendredi 7 octobre chez Napalm Records. Après l’addictif premier single « You’re so Hideous », puis le massif « Insides Out », WEDNESDAY 13 dévoile aujourd’hui sa dernière mixture, le survolté « Good Day To Be A Bad Guy ». Pure incarnation de l’esprit Horror Punk de Murderdolls, ce titre entêtant s’infiltrera dans la tête de chaque auditeur.

WEDNESDAY 13 à propos de « Good Day To Be A Bad Guy »:

« ‘Good Day To Be a Bad Guy’ est l’un de mes titres préférés de ce nouvel album. Ce morceau a résolument un son rappelant les débuts de WEDNESDAY 13, avec un marteau horror punk et une utilisation excessive du mot en « F ».

Ce clip reprend également le thème du film d’horreur avec un autre hommage à l’un de mes films préférés des années 80, « Halloween III: Season Of The Witch ». »