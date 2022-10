ten56. en concert au MaMA 2022

ten56. sera en concert au MaMA Festival 2022 le mercredi 12.10.22 à 20h45 – La Machine du Moulin Rouge (Paris).

Communiqué: ten56. c’est de la musique dark, passée à la moulinette d’une machine industrielle pour donner un son apocalyptique. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve.

Né de l’esprit et des tripes d’Aaron Matts (ex frontman de Betraying the Martyrs), ten56.

a été créé au cours de l’été 2020 sur fond de pandémie mondiale, avec la volonté de devenir le vecteur d’émotions brutes et sans compromis, puisées dans les recoins les plus sombres de la nature humaine.

ten56. revient d’une tournée à guichets complets à travers l’Europe avec Landmvrks et a été présent sur de nombreux festivals cet été comme le Motocultor, le Summer Breeze Festival, le High 5ive Summer Fest ou le Full Force Festival.

Leur premier album à venir début 2023 chez le label allemand Out Of Line.

EN TOURNÉE HEADLINE

12.01.2023 Nantes – Le Ferrailleur

13.01.2023 Le Havre – Le Tetris

14.01.2023 Lille – La Bulle

19.01.2023 Grenoble – L’Ampérage

20.01.2023 Toulouse – L’Usine à Musique

21.01.2023 Lyon – Warm Audio

26.01.2023 Metz – L’Aerogare

27.01.2023 Audincourt – Moloco

28.01.2023 Paris – Backstage BTM