RHYTHM OF FEAR – Fatal Horizons

RHYTHM OF FEAR n’en est pas à son coup d’essai avec déjà deux EP et un album derrière lui. Le combo originaire de Jacksonville en Floride vient de dévoiler un nouvel album intitulé « Fatal Horizons ». Un parfait mélange de Crossover et de thrash. C’est parti pour headbanger !

Pourquoi écouter:

+ L’énergie

+ L’agressivité

+ Le très bon mélange Thrash & Crossover

+ Le retour aux années 90

Pour en savoir plus:

https://www.facebook.com/rhythmoffear/

https://www.instagram.com/rhythmoffear/

https://rhythmoffear.bandcamp.com/