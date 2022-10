PSYKUP publie le nouveau titre « Happy Sad »

Communiqué: Figure mythique du paysage alternatif français, PSYKUP revenait en Février 2021 avec HELLO KARMA!, un nouvel opus groovy et déjanté encensé par le public et la critique. Plus d’un an après la sortie de celui-ci, et après une pandémie : la bande Toulousaine revient avec un nouveau single « Happy Sad ». Un inédit que l’autruche jouera à coup sûr lors de son passage dans la capitale le 27 Octobre prochain au Petit Bain.

À propos de cet inédit :

« Happy Sad me tient à cœur car il parle d’un état que je connais bien et que beaucoup connaissent, un équilibre dans le déséquilibre doux-amer, qui amène à monter très haut et descendre très bas au cours d’une même journée. L’idée est ici d’accepter sa détresse pour mieux en reconstruire quelque chose de positif. C’est un des morceaux les plus émotionnels de Psykup. Nous avons hâte de le partager avec vous sur les dates à venir » (Julien Cassarino, chant)

« Après avoir eu l’honneur d’être rentré dans le groupe pour faire essentiellement du live au départ, Julien et le groupe ont eu le désir de faire un morceau avec moi. Je dois avouer que je n’attendais que ça et que j’espérais secrètement que ça se fasse, des liens forts se sont vite noués entre nous. Aujourd’hui ce single est là, fini, travaillé, polishé grâce à l’investissement de tout le monde dans le groupe et nous n’en sommes pas peu fiers. Julien a fait un travail de composition excellent et a su faire de ce titre une belle entrée en matière pour le futur et le renouveau de Psykup. Le morceau est très efficace, lumineux mais avec une touche plus sombre que ce qu’on peut entendre d’habitude chez le groupe. Nous sommes impatients de le partager avec tout le monde et de le jouer sur scène. » (Matthieu Romarin, chant)

Hors modes, hors normes et après plus de 20 ans d’existence, PSYKUP a marqué plusieurs générations avec son style unique, réunissant à la même table aussi bien Primus et Pantera que Strapping Young Lad et Alice In Chains. Dégommant les clichés avec humour, cool attitude et détermination, le quintet actait sa reformation avec Ctrl+Alt+Fck en 2017. Trois ans plus tard, l’Autruche revenait avec HELLO KARMA!, un voyage musical aussi sauvage que décomplexé !

Par ailleurs, Psykup est actuellement en tournée. Le groupe se produira notamment à Paris le 27 Octobre prochain en compagnie de The Dali Thundering Concept.