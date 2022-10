Live Report : MACHINE HEAD, AMON AMARTH et THE HALO EFFECT au Zénith de la Villette

Avec une ouverture des portes à 18h00, c’est à 19:30 précise que démarrait les hostilités pour cet événement en l’honneur du Metal. La venue de la tournée Machine Head et Amon Amarth à Paris. Mais c’est avec The Halo Effect que débutait cette soirée. Mais loin des habituelles premières parties, c’est des musiciens expérimentés qui montaient sur scène. En effet, le groupe étant composé par des anciens d’In Flames, c’est un peu une partie de l’histoire du Metal européen qu’on retrouvait ce soir. Et nombre de fans avaient entendu l’appel, car c’est devant un Zénith déjà bien rempli que le groupe démarre son show. Alors bien entendu, le groupe n’a pas le droit à toutes les options pour la sono ou l’éclairage. Mais c’est efficace et c’est bien fait. Le public apprécie, répondant à chaque demande du groupe. L’ambiance est bonne et sur scène, le groupe assure une jolie prestation. Dommage que ça soit aussi court, seulement 30 minutes. A n’en pas douter, on aura l’occasion de les revoir dans une salle plus petite mais pour un show beaucoup plus long.

20h20, c’est au tour d’Amon Amarth de débouler. Et là, dès que le rideau tombe, c’est le grand spectacle. Un décor gigantesque sur la très grande scène du Zénith de la Villette, impose d’entrée de jeu une grosse ambiance Viking devant une fosse vraiment bien compacte. Ça n’est pas Sold Out mais c’est un public vraiment nombreux qui accueille chaleureusement le groupe. Les titres s’enchaînent et l’ambiance continue de monter. Le groupe est, comme à son habitude, hyper à l’aise sur scène et l’occupe parfaitement. Le show est précis au millimètre. Les décors évoluent comme les chapitres d’une histoire venue du Nord, bien entendu. Et l’on retrouve également avec plaisir, deux vikings venus s’affronter sur scène, frappant épées contre boucliers et simulant la mise à mort du perdant. Le concert qui doit faire 80 minutes défilent à toute à allure. Ça chante à l’unisson et ça acclame toujours autant le groupe entre chaque titre ou dès que les fans en reçoivent la demande. Pas besoin de beaucoup motiver le public pour qu’il réponde avec vigueur à chaque interpellation du frontman, Johan Hegg. Le groupe va enchainer quelques classiques et ultra efficaces pour la fin de son concert, « First Kill« , « Shield Wall » et « Raise Your Horns« , bien évidemment.

30 minutes après, le temps nécessaire pour le changement de plateau, et c’est Machine Head qui arrive. Robb Flynn et sa bande semblent bien décidés à remuer tout le Zénith. Face au décor d’Amon Amarth, celui de Machine Head est plus classique, même si de gros écrans occupent le fond de scène. C’est la lumière qui va, avant tout, installer l’ambiance sur le décor. Le public est, tout comme pour Amon Amarth, un public de connaisseurs. Avec plus de 30 ans d’existence, le groupe a su convaincre plusieurs générations et le public représente bien cette diversité. Machine Head va offrir au public parisien un parcours de sa discographie avec un extrait de chacun de ses albums. « Imperium« , « Ten Ton Hammer » ou encore « Now We Die » sont toujours aussi efficaces en concert. Le public se fait entendre pour en demander toujours plus, mais peut être passez fort pour Robb Flynn qui ne cessera de demander au public de toujours chanter plus fort comme sur « Darkness Within« . Robb Flynn avant le début du titre, va nous raconter qu’il y a 31 ans, jour pour jour, lors d’un de Metallica, il formera Machine Head. Et que pour la première fois que le groupe jouera à Paris, il sera là, dans cette même salle, en première partie de Slayer. Il ajoutera que c’est d’ailleurs lors de « South of Heaven » qu’il entendra pour la première fois un public reprendre un riff de guitare. Pour la fin du concert, juste après un « Davidian » dévastateur, le groupe reprendre d’ailleurs « South of Heaven » de Slayer comme un hommage à tous les fans déjà présents à l’époque et pour la nostalgie et le plaisir d’entendre à nouveau la mélodie chantée par le public. Le concert va se terminer avec un autre classique du groupe « Halo ». Il est 23h30 et c’est déjà fini.