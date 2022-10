Live Report : CARPENTER BRUT et SIERRA à l’Horizon Pyrénées à Muret (Toulouse)

Ce soir c’est Synthwave à Toulouse … ou presque Toulouse !

Un concert qui a finalement lieu dans une salle que je ne connaissais pas, la salle Horizon Pyrénées à 20km dans le sud de Toulouse à Muret. Un endroit qui propose plusieurs salles (Salle 1 de 1500m2) , 2 bars, des loges, et donc une affluence pouvant aller de 1400 places assises ou 3500 en configuration debout. La configuration du soir est réduite de moitié et sans gradins, environ 800 personnes.

19:55 on commence avec SIERRA, projet Darkwave / Synthwave d’Annelise Morel. Plutôt agréable de voir que la salle est déjà bien remplie, pour ne pas dire pleine pour cette première partie. Annelise doit apprécier !

Elle alterne entre ses « instruments » et son micro entraînant les spectateurs dans un début de transe. Ça laisse augurer une belle ambiance pour Carpenter Brut. Lors des rares pauses (le set est court) le public applaudit et donc apprécie.

Elle joue beaucoup avec les contre temps, c’est osé mais finalement bien maîtrisé.

SIERRA plonge le public dans une ambiance profonde et envoûtante.

20:30 elle joue les prolongations alors que la salle est maintenant comble !!!

Elle nous dira que c’est sa « deuxième fois a Toulouse… Muret » et nous « souhaite une très bonne soirée ».

J’observe le public entre les 2 sets et je constate qu’il est un peu plus jeune qu’à l’accoutumé, cheveux un peu plus court, mais t-shirt noir et sourires !

20:58 c’est part pour CARPENTER BRUT, aka Franck Hueso qui nous a donc finalement donné rendez-vous à Muret pour nous faire profiter de sa Synthwave. Il sera accompagné de Florent Marcadet à la batterie et Adrien Grousset à la guitare

Ça démarre très fort, le public s’anime dès les premières sonorités. Ça remue trop et sans fosse pour faire des photos je me dois de reculer et ranger le reflex, dommage.

Image sympatique, j’observe des gens qui dansent aux 4 coins de la salle, tranquilles ils vivent leur kiff a fond.

Encore dommage pour les photos car il a vraiment son identité visuelle avec des « tableaux » qui collent vraiment à l’ambiance.

Nous sommes à mi concert et Franck tape dans les mains nous entrainant comme un seul homme.

Le son est plus fort que pour SIERRA, et je profite de la sonorité de la guitare d’Adrien.

Voilà maintenant un vrai solo de batterie où Frank a décalé son matériel pour laisser toute la lumière a Florent, Franck encourage le public pour applaudir Florent encore plus.

Souvenir de la première fois où je l’avais vu en live (presque par hasard en fin de festival) peut être au Download Festival en 2017 d’ailleurs, je le trouve beaucoup plus à l’aise, plus d’énergie et plus de partage avec le public.

Un public totalement acquis à sa cause d’ailleurs, un public qui danse, chante, cri, les bras sont levés la salle se régale.

Les titres et les ambiances s’enchaînent, ce qui me fascine c’est sa faculté à jouer avec des lunettes de soleil dans une salle aussi sombre ! Quelle prouesse !

Pour la deuxième partie du show les places ont changé, Carpenter Brut s’est positionné sur la gauche de la scène laissant le milieu à son guitariste.

22h l’orage tonne, la pluie tombe … les éclairs font trembler le public … on va bientôt arriver au bouquet final.

Turbo Killer, mon titre préféré et pas que pour moi apparemment vu l’ambiance et l’énergie dans la salle ! L’ambiance est énorme !

Le Perv’, il joue avec le public et réclame plus de mains levées ! Quel final !

Le public savoure et acclame en attendant le dernier titre, il prend alors la parole « une dernière ? Une bien par contre … »

C’est parti pour Maniac ambiance électrique ici entre la boîte de nuit, un cours de body pump et .. un final de Carpenter Brut of course !

Le solo de guitare du titre nous fait au passage profiter de la technique du guitariste Adrien Grousset.

22:20 fin du show, je file vers le parking en espérant qu’il n’y aura pas un rappel, mais avec un parking plein à craquer, une seule sortie vers une petite départementales je ne prendrai aucun risque de rester bloqué …

Super (première) soirée à l’Horizon Pyrénées au son de la Synthwave ! A refaire !

OlivDuff