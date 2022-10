Live Report : BEHEMOTH et ARCH ENEMY au Bikini (Toulouse)

Il aura fallu être patient … place commandée en décembre 2020, pour un concert initialement prévu en octobre 2021. Au final joie de voir que les artistes auront pu tenir leurs engagements et venir nous voir au Bikini à Toulouse !!!

Le Running Order du soir sera :

– 18h10 UNTO OTHERS

– 18H55 CARCASS

– 20h10 BEHEMOTH

– 21h50 ARCH ENEMY

Malheureusement un déplacement professionnel m’empêchera d’assister aux deux premiers groupes…. Je raterai donc UNTO OTHERS et surtout CARCASS, quelle déception.

J’arrive à 20h08 au Bikini, c’est donc à la dernière minute (ou plutôt la première) que je pénètre dans la salle … ouf …

Ah le haut est ouvert ! C’est bon signe nous serons nombreux ce soir ! On me dira même que nous serons environ 1200, beau score !

BEHEMOTH est un groupe de Black Métal polonais, formé en 1991. Le groupe nous avait régalé en janvier 2019, live report à lire en suivant ce lien.

Le line up est le même qu’en 2019, avec Adam « Nergal » Darski au chant et la guitare, Tomasz « Orion » Wróblewski à la basse et Zbigniew « Inferno » Promiński à la batterie.

Le groupe démarrera bien à 20h10, sur un clip de Post-God Nirvana diffusé sur une toile géante, clip du dernier album Opvs Contra Natvram

Nergal nous dira quelques mots pour dire que c’est « great to be here tonight at Bikini, to celebrate Metal »

Le public est conquis, c’est d’ailleurs une de mes interrogations du soir avec un Arch Enemy juste après je me demande « qui » est la tête d’affiche … surprise plus tard dans le live report.

En plus d’avoir ouvert le haut, je note un service de restauration (hot dog) pour la première fois, la queue est longue, c’est dire s’il aura du succès.

L’affluence aidant, des crowds surfers tenteront leur chance ce soir au Bikini !

Les titres s’enchainent toujours dans une très bonne ambiance avec un Nergal qui échange pas mal avec le public.

Il est 21h15 quand le show se termine sous les applaudissements du public conquis scandant « BEHEMOTH BEHEMOTH ! »

21:53 la voix grave d’Alissa retenti c’est parti pour ARCH ENEMY !

ARCH ENEMY était venu nous voir en juillet 2019, live report à retrouver en suivant ce lien.

Groupe de Death Métal Suédois formé par l’ex guitariste de CARCASS Michael Amott (retrouvailles ce soir donc) en 1992. Le lineup est le même qu’en 2019 avec Michael Amott à la guitare, Sharlee D’Angelo à la basse, Jeff Loomis à la guitare, Daniel Erlandsson à la batterie et la québécoise Alissa White-Gluz au chant.

Alissa prendra la parole avec son français à la sonorité canadienne « Bonsoir la France, nous sommes Arch (prononcé « arche » par Alissa) Enemy !

A noter que sa plastique est toujours impeccable et son sourire angélique.

Je note que le son est beaucoup plus fort que sur Behemoth.

Alissa échangera énormément tout au long de la soirée, en disant notamment « c’est vous qui gardez le Métal en vie donc merci ! »

Ça aide une chanteuse quasi francophone, elle échange beaucoup avec nous, et le public répond présent.

Elle ira même jusqu’à nous dire que nous « sommes les plus forts de toute la tournée jusqu’à date ! » et que nous sommes « très beaux » ah ah celle-là je ne l’avais pas vu venir.

Au final je dois me rendre à l’évidence, le public est acquis à la cause de … Arch Enemy qui est la tête d’affiche de la soirée (et qui clôture cette même soirée).

Il est 22:59 quand retentissent les dernières notes, et les derniers sourires d’ Alissa aussi.. snif.

Superbe soirée ! Il a fallu attendre quasiment 2 ans depuis l’achat des billets mais ça en avait le peine, même en marquant la moitié des groupes …

Olivduff