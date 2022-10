LIONHEART lance une vidéo pour le titre « Live By The Gun » avec en Guest, Ice-T de Body Count

LIONHEART vient de lancer une vidéo pour le titre « Live By The Gun » avec en Guest, Ice-T de Body Count. Le titre est tiré du nouvel album « Welcome To The West Coast III » et prévu pour le 9 décembre via Fast Break! Records/Arising Empire.

“Welcome To The West Coast III” track listing:

01 – “The Trilogy Into”

02 – “Death Comes In 3’s” (feat. Jamey Jasta of Hatebreed)

03 – “Hell On Earth”

04 – “Live By The Gun” (feat. Ice-T of Body Count)

05 – “Cold Water Farewell”

06 – “Stories From The Gutter, Pt. II” (feat. Anthony Martini of E.Town Concrete)

07 – “New Money | Old Pain”

08 – “Deathbed Confession” (feat. Jamey Jasta of Hatebreed)

09 – “At War With The Gods” (feat. Los of Desmadre)

10 – “Bonnie & Clyde ’05”

11 – “Exit Wounds“” (feat. Alex Taylor of Malevolence)

A noter la venue du groupe en concert dans quelques jours en compagnie de Terror, Get The Shot et Dying Wish:

10/11 Paris, FRA – La Machine de Moulin Rouge

10/13 Lyon, FRA – Le Ninkasi Kao