Le Gros 4 Coffrets CD/DVD et CD/Blu Ray sortie le 2 décembre

Communiqué: Le Gros 4 est la réunion, le temps d’une tournée commune, de 4 fines lames du metal français, à savoir No One Innocent, Tagada Jones, Ultra Vomit et Mass Hysteria. Cette tournée évènement a sillonné la France pendant la première moitié de l’année 2022, le temps de 8 concerts ayant rassemblé près de 30 000 personnes.

Le 1er avril, Le Gros 4 posait ses flight cases au Zénith de Strasbourg Europe. C’est l’intégralité de cette soirée qui a été captée et que les fans de ces 4 groupes peuvent retrouver dans 2 coffrets en tirage limité, comprenant 4 CD + 2 DVD ou 2 Blu-ray, ainsi que l’affiche de la tournée.

Au programme : 4 heures de show, 60 chansons bénéficiant d’un nouveau mixage de Fred Duquesne, dont de nombreux de classiques (« La peau », « Mort aux cons », « Kammthaar », « L’enfer des dieux » pour n’en citer qu’un par groupe), et même un nouveau titre inédit d’Ultra Vomit en hommage à Mouss, le chanteur de Mass Hysteria (« Mouss 2 Mass »).

