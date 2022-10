LAMB OF GOD : Omens

« Omens » est le neuvième album du groupe originaire de Richmond en Virginie aux US, LAMB OF GOD. Le groupe qui bénéficie d’une aura importante de l’autre côté de l’océan, a un peu plus de mal sur notre continent. Mais c’est peut être aujourd’hui, avec « Omens », que la donne pourrait changer.

Pourquoi écouter:

+ L’énergie

+ L’agressivité

+ La performance de David Blythe au chant

+ La violence

