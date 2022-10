L’Alcatraz Festival dévoile 49 noms ! Une idée pour le Hellfest ?

L’Alcatraz Festival qui aura lieu en Belgique les 11,12 et 13 août 2023 vient de balancer les 49 premiers noms de son affiche ! Bien entendu cela confirme la disponibilité qu’on pourrait donc bien entendu retrouver au Hellfest en 2023 !

Killswitch Engage

Anthrax

Trivium

Heaven Shall Burn

Biohazard

Blind Guardian

Michael Schenker

Obituary

Gloryhammer

Overkill

Bloodbath

Kataklysm

H.E.A.T

I Am Morbid

Deicide

Belphegor

Agnostic Front

Terror

Grave Digger

MADBALL

Whitechapel

Dying Fetus

Elder

Decapitated

Shadow Of Intent

Bleed From Within

Unto Others

Tribulation (Official)

Dynazty

UNLEASHED

Taake

Gatecreeper

Immolation

Riot

Wolves In The Throne Room

Midnight

GAUPA

Vital Remains Official

Slapshot

Jag Panzer

GAEREA

Mad Sin

Death Before Dishonor

Holy Moses

Yoth Iria

DRAIN

Slomosa

ELEINE

Psychlona

Tickets dispo: https://www.alcatraz.be/en/