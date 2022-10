Interview d’Aurélien et J.C. de RED MOURNING pour la sortie de « Flowers & Feathers »

Avec un 5ème album prévu pour sortir dans quelques jours, un passage au HELLFEST en juin dernier et une créativité débordante depuis ses débuts, RED MOURNING se devait de nous en dire plus à propos de ce nouvel opus intitulé « Flowers & Feathers ». C’est Aurélien et J.C., respectivement Batteur et Chanteur, même si leur rôle ne s’arrête pas là, qui ont bien voulu nous en dire plus. C’est à voir ci-dessous en vidéo.