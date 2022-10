In The Blind (Dog Fashion Disco, Nothingface…) dévoile une vidéo pour « Dear Optimistic »

In The Blind vient de dévoiler une vidéo pour son single « Dear Optimistic » tiré du premier album « Evolve & Escape » prévu pour le 18 Novembre. A noter la composition du groupe : JOSH MATTHEW (Megosh, Pink Elefants), JASAN STEPP (Dog Fashion Disco, Polkadot Cadaver), BILL GAAL (Nothingface, Knives Out!, In For The Kill) et JOHN ENSMINGER (Dog Fashion Disco).