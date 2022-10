HELLFEST 2023: Les premiers noms ?!

Notre ami à tous, Zegut, vient de dévoiler quelques noms qui pourraient être à l’affiche de l’édition 2023 du HELLFEST. Il s’agit de DEF LEPPARD, MOTLEY CRUE et HOLLYWOOD VAMPIRES.

Et si cela ne vous excite pas trop, devrait probablement s’ajouter d’autres noms comme SLIPKNOT (une journée Knotfest ?), BEHEMOTH, PARKWAY DRIVE, AMON AMARTH, SOULFY car ils viennent tous de sortir un nouvel album. On pourrait donc voir aussi SOILWORK, NOVELISTS (FR), FALLUJAH ou encore BLOODBATH. Mais on pourrait également voir la réunion de PANTERA. Comment ne pas imaginer Phil Anselmo de retour à Clisson ?

Allez plus que quelques mois avant de tout savoir officiellement 🙂

https://www.hellfest.fr/