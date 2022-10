Firstborne (Megadeth, ex-Lamb Of God) dévoile une vidéo générée par une IA pour « Dead Rats »

Firstborne, le groupe de l’ex-Lamb Of God et Megadeth Chris Adler et de James LoMenzo de Megadeth vient de dévoiler le titre « Dead Rats ». Une vidéo créée via un IA et à voir ci-dessous.