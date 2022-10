DELIVERANCE dévoile une vidéo Live de 19 min pour « Odyssey »

communiqué: Deliverance sortira son troisième album, Neon Chaos In A Junk-Sick Dawn, le 04 Novembre prochain chez Les Acteurs de l’Ombre. Après un premier single, « Up-Tight », le quatuor en propose dès maintenant un second extrait : « Odyssey ». Une performance live de plus de dix-neuf minutes, un voyage auditif et sensoriel entre psychédélisme, black metal, sludge et post-metal.

« La vie. Dans sa forme primitive la plus pure. Dans sa dégénérescence la plus crasse. De l’enfance innocente à l’âge adulte qui déroute, détourne, détruit. S’autodétruit. Se perd. Un lien céleste entre l’homme et l’inexplicable, l’insondable. Une odyssée sonore de plus de 18 minutes, une épopée folle, délirante, jusqu’au-boutiste, une mise en abime de ce qui pourrait bien ressembler à une suite (musicale cette fois) du célèbre film de Stanley Kubrick. » (Deliverance)

« Neon Chaos In A Junk-Sick Dawn » : un titre énigmatique, reflet complexe d’une vision intime de l’enfer sous le prisme de l’addiction, pour un album aux multiples facettes. Puisant encore plus loin dans les origines de la musique rock, prog et psyché, Deliverance prend ici un malin plaisir à explorer de nouveaux horizons, tout en restant ancré à ses racines black metal et sludge. Ce disque est une expérience sensorielle totale, un voyage immersif et filmique vers l’insondable. Une œuvre jusqu’au-boutiste et enivrante.

Précommande disponible en suivant ce lien: https://lesacteursdelombre.net/product-category/preorders/