ARCHITECTS – The classic symptoms of a broken spirit

Formé en 2004, ARCHITECTS est passé par plusieurs grandes étapes dans sa carrière et a dû affronter des moments plus ou moins difficiles. Mais il a su garder sa passion et son énergie pendant toutes ces années. Aujourd’hui le groupe est de retour avec un nouvel album original et surprenant.

Pourquoi écouter:

+ L’originalité

+ La modernité

+ La surprise

+ Le groove

Pour en savoir plus:

https://www.architectsofficial.com/

https://www.facebook.com/architectsuk/

https://www.instagram.com/architects/