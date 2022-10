ANTI-FLAG dévoile une vidéo pour « Modern Meta Medicine » ft Jesse Leach

ANTI-FLAG vient de dévoiler une vidéo pour le titre Vidéo « Modern Meta Medicine » ft Jesse Leach. Tiré du nouvel album « Lies They Tell Our Children » prévu pour le 6 janvier 2023.

TRACKLISTING

01:SOLD EVERYTHING

02: MODERN METAMEDICINE ft. Jesse Leach of Killswitch Engage

03: LAUGH. CRY. SMILE. DIE. ft. Shane Told of Silverstein

04:THE FIGHT OF OUR LIVES ft. Tim McIlrath of Rise Against& Brian Baker of Bad Religion

05: IMPERIALISM ft. Ashrita Kumar of Pinkshift

06: VICTORY OR DEATH (WE GAVE ‘EM HELL) ft. Campino of Die Toten Hosen

07:THE HAZARDOUS

08:SHALLOW GRAVES ft. Tré Burt

09: WORK & STRUGGLE

10: NVREVR ft. Stacey Dee of Bad Cop/Bad Cop

11: ONLY IN MY HEAD