Vended publie une vidéo pour le titre « Ded To Me »

Vended vient de publier une vidéo pour le titre « Ded To Me », à voir ci-dessous. A noter que le groupe est composé de Griffin Taylor au chant, le fils de Corey Taylor (Slipknot), et de Simon Crahan à la batterie, le fils de Shawn « Clown » Crahan (Slipknot).