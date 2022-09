Une nouvelle tournée française et une vidéo pour AVATAR

AVATAR vient de publier une lyric vidéo pour le titre « Valley Of Disease » et dévoile les dates de sa prochaine tournée en compagnie de Veil Of Maya et Kassogtha:

03/10 Paris, FRA – L’Olympia

03/11 Esch-sur-Alzette, LUX – Rockhal

03/12 Tilburg, NET – Poppodium 013

03/14 Koln, GER – Essogfabrik

03/15 Hamburg, GER – Markthalle

03/16 Berlin, GER – Columbia Theater

03/17 Leipzig, GER – Hellraiser

03/18 Warsaw, POL – Proxima

03/19 Brno, CZE – Sono Centrum

03/21 Vienna, AUT – Simm City

03/22 Pasing, GER – Freiheitshalle

03/23 Villeurbanne, FRA – Transbordeur

03/24 Barcelona, SPA – Razzmatazz

03/25 Madrid, SPA – But

03/26 Lisbon, POR – LAV

03/28 Cenon, FRA – Le Rocher de Palmer

03/29 Brussels, BEL – Ancienne Belgique

03/30 Zurich, SWI – Komplex

03/31 Karlsruhe, GER – Substage