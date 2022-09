Un nouveau titre et un concert à Paris pour GODSMACK

Communiqué: Alors qu’ils se produiront le jeudi 6 octobre au Casino de de Paris, les américains de GODSMACK nous offrent aujourd’hui un premier aperçu de leur 8ème et nouvel album studio qui sortira d’ici quelques semaines.

Voilà maintenant 4 ans que le groupe n’avait pas réalisé de nouvelle musique. Sorti en 2018, When Legends Rise, leur dernier album en date, était entré directement à la première place des charts hard rock, rock et alternatifs aux USA et avait rapidement été certifié disque d’or, confirmant ainsi leur statut de mastodon de la scène rock nord américaine.

« Surrender est une chanson très directe « , confit le chanteur/guitariste Sully Erna. « elle reflète simplement la fatigue que nous avons tous parfois ressenti dans les conflits qui hantent certaines de nos relations. On s’épuise à savoir qui a raison ou tort, alors qu’il vaut mieux juste déposer les armes et agiter un drapeau blanc ».

Gageons, qu’à l’occasion de son passage, la semaine prochaine, dans la capitale, GODSMACK ne sera pas disposer à se rendre et délivrera un concert offensif et bourrer d’énergie, comme lors leurs précédentes prestations dans l’hexagone (remember le Hellfest en 2015 et 2019, ou encore ce formidable concert donné en décembre 2003, à Bercy, en ouverture de Metallica)

https://www.gdp.fr/fr_FR/offre/14342422/godsmack