STRAY FROM THE PATH : Euthanasia

10eme album de STRAY FROM THE PATH qui n’a rien perdu de son énergie depuis ses débuts en 2001. Les New Yorkais balencent 10 nouveaux morceaux dans ce nouvel album « Euthanasia » moderne, puissant et qui bénéficie d’une production originale. Voilà pourquoi il faut y jeter une oreille !

Pourquoi écouter:

+ Innovant

+ Moderne

+ Rythmé et groovy

+ La production

Pour en savoir plus:

https://www.facebook.com/Strayfromthepath/

https://www.instagram.com/strayfromthepath/

https://twitter.com/strayfromdapath