SLIPKNOT : The End, So Far

7ème album pour l’un des groupes majeurs des années 2000 et qui ne cesse de prendre de l’ampleur à travers le monde. Avec « The End, So Far », SLIPKNOT prend à la fois des risques tout en étant assez « malin » pour ne pas trop s’éloigner de son univers. Pourquoi écouter:

+ Un groupe majeur

+ La Production

+ L’originalité

+ Une tête d’affiche pour les festivals d’Eté 2023 🙂 Pour en savoir plus:

https://www.instagram.com/slipknot/

https://slipknot1.com/theendsofar/

