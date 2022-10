NOSTROMO dévoile le nouveau single : « Realm Of Mist »

NOSTROMO vient de dévoiler le nouveau single « Realm Of Mist » à écouter ci-dessous.

Realm Of Mist by NOSTROMO

Communiqué: Le combo metalcore Genèvois NOSTROMO dévoile un nouveau single issu de leur tant attendu nouvel opus « Bucephale », dont la présence dans les bacs est prévue pour le 28 octobre via Hummus Records. D’une agressivité inflexible, « Realm Of Mist » agit comme un véritable exutoire sonore pour ceux qui osent l’affronter !

Après avoir révélé les percutants « In Praise Of Betrayal », « Decimatio » et « IED » et à un mois de la sortie de leur prochain album « Bucephale », NOSTROMO propose une nouvelle mise en bouche incisive avec le titre « Real Of Mist » dont la brutalité n’a d’égal que sa rapidité. Structuré, offensif, brusque, il décortique la violence et ses possibilités auditives avec précision. Il est difficile de se rester insensible à ce morceau surpuissant, taillé sur-mesure pour le live.

NOSTROMO présente son premier album studio en près de vingt ans, depuis « Ecce Lex » en 2002. Bien plus sombre que ces prédécesseurs, « Bucephale » assimile à la perfection metal extrême et black metal. On assiste à une véritable fusion des univers sonores, à la fois intelligente et mature. L’osmose est constante durant une intense série de 10 titres brutaux et techniques. On y retrouve de fructueuses collaborations avec le combo heavy psychédélique Monkey 3 sur « Asato Ma » ainsi qu’avec l’artiste ritual ambient Treha Sektori (de la Churh Of Ra) sur « κατάϐασις » (lire « Katabasis »). Ce dernier a réalisé la pochette de l’album via son projet Dehn Sora.

Le nouvel album de Nostromo « Bucephale » a été produit par Raphaël Bovey (Kruger) et Pedro Tomé, enregistré au studio Noise Palace à Gimel en Suisse, mixé par Raphaël Bovey au studio My Room à Lausanne en Suisse et masterisé par Lad Agabekov au studio Caduceus en Suisse. Artwork par Dehn Sora.

NOSTROMO nouvel album « Bucephale »

Sortie le 28 octobre 2022 chez Hummus Records.

TRACKLIST :

1. Ship Of Fools

2. IED (Intermittent Explosive Disorder)

3. In Praise Of Betrayal

4. κατάϐασις [featuring Treha Sektori]

5. A Sun Rising West

6. Per Sona

7. Lachon Hara

8. Realm Of Mist

9. Decimatio

10. Asato Ma [featuring Monkey 3]

https://hummus-records.com/product-tag/nostromo/