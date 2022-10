MONSTER TRUCK : Warriors

En provenance de l’Ontario au Canada, MONSTER TRUCK dévoile avec « Warriors » un quatrième album qui reprend la même recette efficace et pleine de groove qu’on lui connait. C’est énergique et groovy. Du rock comme on l’aime, aux accents US, qui s’équilibre entre la modernité et le classique du son.

Pourquoi écouter:

+ La dynamique

+ Le groove

+ Les mélodies

+ L’efficacité

Pour en savoir plus:

https://ilovemonstertruck.com/

https://www.instagram.com/ilovemonstertruck/

https://www.facebook.com/ilovemonstertruck/