KEN MODE publie le nouveau single « Throw Your Phone in the River »

KEN MODE vient de publier un autre single titre du nouvel album « NULL ». Il s’agit du titre « Throw Your Phone in the River » à découvrir en vidéo ci-dessous. L’album est prévu pour le 23 septembre. Plus d’infos : https://kenmode.bandcamp.com/album/null Partager : Tweet







Partager sur Tumblr

Articles similaires