Interview de Xavier le chanteur de MALEMORT pour la sortie de l’album « Château-Chimères »

Nous avons eu la chance de rencontrer Xavier, le chanteur et compositeur de MALEMORT pour la sortie du nouvel album « Château-Chimères ». Il nous en dit un peu plus sur ce nouvel opus qui est déjà dans les bacs et reviens avec nous sur le passage du groupe sur la Mainstage du HELLFEST en 2018. C’est à voir au plus vite ci-dessous.