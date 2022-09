INSOLVENCY dévoile une Lyric vidéo pour « Smother The Candle » (Ft. CJ McMahon – Thy Art Is Murder)

INSOLVENCY dévoile une Lyric vidéo pour le titre « Smother The Candle » (Ft. CJ McMahon – Thy Art Is Murder) et extrait du nouvel album « Illusional Gates ».

Plus d’infos: https://insolvency.bandcamp.com/