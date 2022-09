HE IS LEGEND dévoile deux nouveaux titres et annonce son nouvel album

HE IS LEGEND vient d’annoncer la sortie de son nouvel album intitulé « Endless Hallway » le 11 Novembre prochain. Il en dévoile deux extraits avec les titres « The Prowler » et « Lifeless Lemonade ». C’est à écouter ci-dessous.

« Endless Hallway » track listing:

01 – “The Prowler”

02 – “Lifeless Lemonade”

03 – “Honey From The Hive”

04 – “Return To The Garden”

05 – “Circus Circus”

06 – “Seamistress”

07 – “Sour”

08 – “Endless Hallway”

09 – “Time’s Fake”

10 – “Sink Hole”

11 – “Animals”

12 – “Lord Slug”