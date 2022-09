Fit For A King dévoile en vidéo le nouveau single « Falling Through The Sky »

Fit For A King vient de dévoiler en vidéo le nouveau single « Falling Through The Sky ». C’est à voir ci-dessous. Le titre est tiré du prochain album « The Hell We Create » prévu pour le 28 Octobre via Solid State Records. Partager : Tweet







