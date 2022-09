FALLUJAH : Empyrean

FALLUJAH qui a profondément changé de line up, revient avec un cinquième album violent, brutal et qui réserve quelques surprises. C’est peut être un tournant pour le groupe et un album clef pour son futur.

Pourquoi écouter:

+ L’énergie

+ La puissance

+ La surprise

+ La violence

Pour en savoir plus:

https://www.facebook.com/fallujahofficial/

https://twitter.com/fallujahbayarea

https://www.instagram.com/fallujahsf/