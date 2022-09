Disturbed dévoile « Unstoppable » via une Lyric vidéo

Disturbed qui sortira un nouvel album intitulé « Divisive » le 18 novembre, vient de dévoiler le titre « Unstoppable » via une Lyric vidéo disponible ci-dessous.

« Divisive » track listing:

01 – “Hey You”

02 – “Bad Man”

03 – “Divisive”

04 – “Unstoppable”

05 – “Love To Hate”

06 – “Feeding The Fire”

07 – “Don’t Tell Me” (feat. Ann Wilson of Heart)

08 – “Take Back Your Life”

09 – “Part Of Me”

10 – “Won’t Back Down”