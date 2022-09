CRADLE OF FILTH part en tournée européenne le 1er octobre !

Communiqué: Après avoir récemment signé chez Napalm Records, les icônes du Metal Extrême CRADLE OF FILTH sont de retour sur les scènes européennes cet automne, à partir du 1er octobre à Paris ! Le groupe anglais culte mené par l’emblématique Dani Filth, fera 22 escales dans 12 pays différents, accompagné par les français d’Alcest et de Naraka. Cette tournée atteindra son apogée samedi 29 octobre à Londres (O2 Indigo) où CRADLE OF FILTH célèbrera Halloween lors d’une soirée très spéciale sous la bannière de The Monstrous Sabbat.

Dani Filth déclare :

« Après cette horrible pandémie, nous sommes vraiment ravis de repartir en tournée pour présenter notre dernier album, avec un tout nouveau spectacle explosif. Ces concerts promettent d’être extrêmement visuels et viscéraux, avec le support de deux très bons groupes, Alcest et Naraka, pour délivrer une véritable extravagance nocturne.

Rejoignez-nous dans un rituel musical sombre ce mois d’octobre, pour ramper jusqu’à la veille d’Halloween et notre Monstrous Sabbat annuel, qui noircira les cieux au-dessus de l’O2 Indigo de Londres.

Au plaisir de vous voir sur la route, goules vulgaires.

Filth!!!!! »

Dark Horses and Forces European Tour

avec Alcest et Naraka

01.10.22 FR – Paris / Elysée Montmartre

03.10.22 LU – Luxembourg / Rockhal

04.10.22 BE – Antwerp / Trix

05.10.22 NL – Eindhoven / Effenaar

07.10.22 NL – Zwolle / Hedo

08.10.22 DE – Bochum / Matrix

09.10.22 DE – Berlin / Columbia Theater

10.10.22 DE – Cologne / Essigfabrik

12.10.22 CZ – Brno / Fleda

13.10.22 AT – Vienna / Simm City

14.10.22 IT – Milan / Live Club

15.10.22 CH – Zurich / Komplex 457

17.10.22 DE – Munich / Backstage Werk

19.10.22 FR – Toulouse / Le Bikini

21.10.22 ES – Barcelona / Razzamataz 1

22.10.22 ES – Madrid / BUT Club

23.10.22 ES – Pamplona / Totem

25.10.22 FR – Rennes / L’etage

27.10.22 UK – Bristol / Marble Factory

28.10.22 UK – Nottingham / Rock City

29.10.22 UK – London / Indigo – « The Monstrous Sabbat » Event*

* Les packages VIP du Monstrous Sabbat sont également disponibles. Le pack comprend : un accès prioritaire au concert, un meet & greet avec le groupe, une séance de photos, un pass laminate avec une lanière, une entrée à l’after party (jusqu’à 6h du matin). L’événement est suivi d’une after-party organisée par Voodoo London : une soirée Rock/Metal unique avec les performances d’Alice Bizarre, Sophie Storm, Aima Indigo, Sarah Blackmilk et Miss Fotune.

