BLOODCLOT, le supergroup emené par l'ex-Cro-Mags John Joseph, vient de dévoiler une vidéo pour le nouveau single « Souls ». On regroupe également dans le groupe l'ex-Quicksand Tom Capone à la guitare, Craig Setari le bassiste de Sick Of It All et le batteur de Madball Darren Morgenthaler. C'est à découvrir ci-dessous.







