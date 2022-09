BLACK STONE CHERRY & THE GEORGIA THUNDERBOLTS en concert à Bordeaux et Paris début octobre

Communiqué: Initialement prévu en novembre 2021, le concert de Paris se déroulera le mercredi 5 octobre au Trianon.

Cerise sur la gâteau, la première partie sera assurée par The Georgia Thunderbolts !

La veille, le mardi 4 octobre, les deux groupes se produiront à Bordeaux, au Rocher de Palmer

C’est donc dans la lignée de la sortie de leur album « LiveFrom The Royal Albert Hall… Y’All » que les Black Stone Cherry sont répartis sur les routes pour une tournée de 18 dates en Europe.

Autre bonne nouvelle, c’est The Georgia Thunderbolts qui assure la 1ère partie de ces concerts !

C’est la 1ère fois que ce jeune groupe de Rock Sudiste joue en Europe, et donc en France !

Sorti courant 2021, leur premier, intitulé « Can We Get A Witness » on y retrouve des titres tels que « Looking For And Old Friend », « Lend A Hand » ou « So You Want To Change theWorld ».

Le groupe vient aussi de réaliser un nouveau titre inédit

Un groupe à découvrir sur scène et dont les qualités ont déjà été soulignées par des magazines tels Rolling Stone, Rock Hard ou Guitare Xtreme

Pas de doute, ces deux formations sont plus que déterminées à raviver la flamme du bon vieux Southern Rock dans nos contrées !