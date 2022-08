Un nouvel album en Octobre pour ANTI-FLAG et un nouveau single en vidéo

ANTI-FLAG qui sortira son nouvel album « Lies They Tell Our Children » le 6 janvier 2023 via Spinefarm Records, dévoile une vidéo pour le nouveau single « LAUGH. CRY. SMILE. DIE ». ft. Shane Told.

Communiqué: Depuis près de trente ans, le groupe Anti-Flag de Pittsburgh, en Pennsylvanie, a clairement montré que son message et sa présence sont toujours d’actualité.

N’ayant jamais peur d’offrir des critiques brutes et non filtrées sur les défauts du paysage politique moderne, ou de se positionner à travers plusieurs genres, Anti-Flag est engagé dans une évolution constante.

Alors que leurs premiers morceaux étaient ancrés dans un punk rock rapide, hymnique et viscéral avec des albums classiques comme Die for the Government (1996) et For Blood and Empire (2006), Anti-Flag a ramené le rock dans le punk rock avec des albums plus récents comme American Fall (2017) et 20/20 Vision (2020).

13 albums plus tard, avec Lies They Tell Our Children, Anti-Flag réapparaît plus énergique que jamais. Propulsé par les riffs de guitare complexes et électrisants de Justin Sane (voix, guitare) et Chris Head (guitare), ainsi que par les lignes de basse et les motifs de batterie de Chris#2 (basse, voix) et Pat Thetic (batterie), la musique d’Anti-Flag a pris un nouveau virage qui amplifie leur message plus fort que jamais.

TRACKLISTING

01:SOLD EVERYTHING

02: MODERN METAMEDICINE ft. Jesse Leach of Killswitch Engage

03: LAUGH. CRY. SMILE. DIE. ft. Shane Told of Silverstein

04:THE FIGHT OF OUR LIVES ft. Tim McIlrath of Rise Against& Brian Baker of Bad Religion

05: IMPERIALISM ft. Ashrita Kumar of Pinkshift

06: VICTORY OR DEATH (WE GAVE ‘EM HELL) ft. Campino of Die Toten Hosen

07:THE HAZARDOUS

08:SHALLOW GRAVES ft. Tré Burt

09: WORK & STRUGGLE

10: NVREVR ft. Stacey Dee of Bad Cop/Bad Cop

11: ONLY IN MY HEAD

LINE-UP

Vocals/Guitar: Justin Sane

Bass/Vocals: Chris #2

Guitar: Chris Head

Drums: Pat Thetic