SUNFLOWER DEAD : March of the Leper

Encore assez méconnu en France, SUNFLOWER DEAD vient de sortir son 4ème album intitulé « March of the Leper ». Un mélange de Rock Heavy made in USA.

Pourquoi écouter:

+ Les mélodies

+ La puissance

+ Le mélange Rock Heavy, aux influences Metal

+ La production

Pour en savoir plus:

https://www.sunflowerdead.com/

https://www.facebook.com/sunflowerdead