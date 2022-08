REVOCATION dévoile « Re-Crucified »

REVOCATION dévoile le nouveau single « Re-Crucified » tiré de l’album « Netherheaven » prévu pour le 9 septembre via Metal Blade Records.

Le titre possède deux Guests non négligeable: Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) et George ‘Corpsegrinder’ Fisher (Cannibal Corpse).

Dave Davidson, commente : « Normalement, nous avons tendance à fermer nos albums avec un style de chanson plus épique, mais avec ce disque, je voulais aller dans la direction opposée et terminer avec un « ripper » complet. Inspiré par ‘Dante’s Inferno’, cette chanson est censée ressembler à un voyage à travers l’enfer, et en raison de la nature narrative des paroles, j’ai fait appel aux talents vocaux de Trevor Strnad et George ‘Corpsegrinder’ Fisher pour nous aider dans notre voyage dans l’abîme. Tragiquement, j’ai appris le décès de Trevor immédiatement après que nous ayons fini de filmer les vidéoclips de « Netherheaven », et j’ai été complètement dévasté par la nouvelle. Trevor était un de mes amis proches et personnel, et son décès a été une perte terrible, pas seulement pour moi, mais pour l’ensemble de la communauté métal. Je suis fier de pouvoir faire partie de l’héritage immense et légendaire de Trevor d’une certaine manière. Sa performance avec celle de George sont deux des points forts de l’album pour moi. « Rest in Power » Trevor, tu seras douloureusement regretté mais ton héritage ne mourra jamais. »

Netherheaven track-listing

1. Diabolical Majesty

2. Lessons in Occult Theft

3. Nihilistic Violence

4. Strange and Eternal

5. Galleries of Morbid Artistry

6. The 9th Chasm

7. Godforsaken

8. The Intervening Abyss of Untold Aeons

9. Re-Crucified [feat. Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) and George ‘Corpsegrinder’ Fisher (Cannibal Corpse)]

Revocation line-up:

David Davidson – Guitars / Vocals

Brett Bamberger – Bass / Vocals

Ash Pearson – Drums

A voir en concert en France ( avec Goatwhore, Alluvial & Creeping Death )

5 février 2023 : Toulouse/ Le Rex

10 février 2023 : Paris/ Trabendo

11 février 2023 : Lille/ The Black Lab