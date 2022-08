OF VIRTUE : Sinner

OF VIRTUE dévoile un nouveau EP intitulé « Sinner » de 4 titres. La production est super léchée et l’ensemble résonne comme le mélange actuel US de Metal, Rock aux influences electro pop.

Pourquoi écouter:

+ La production puissante et précise

+ L’énergie

+ Cet Ep est un nouveau chapitre pour le groupe

Pour en savoir plus:

https://www.facebook.com/ofvirtue

https://ofvirtueband.com/

https://www.instagram.com/ofvirtue/