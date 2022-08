OCEANS ATE ALASKA publie une vidéo pour « Nova »

OCEANS ATE ALASKA vient de publier une vidéo pour le titre « Nova » tiré du nouvel album « Disparity » prévu pour le 1er septembre via Fearless Records.

Plus d’infos: https://found.ee/disparity

DISPARITY TRACK LISTING:

« Paradigm »

« Nova »

« Metamorph »

« Shallow Graves »

« Sol »

« Empty Space »

« Plague Speech »

« Disparity »

« Dead Behind The Eyes »

« New Dawn »

« Hallucinogen »