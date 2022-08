MEGADETH dévoile « Soldier On! » en vidéo

MEGADETH dévoile via une vidéo le titre « Soldier On! » tiré du nouvel album « The Sick, The Dying… And The Dead! » prévu pour le 2 Septembre. C’est à découvrir ci-dessous.

Pour écouter et préco: https://megadeth.lnk.to/SickDyingDeadID