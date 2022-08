L’hommage à Taylor Hawkins (Foo Fighters) avec AC/DC, Metallica, Def Leppard, Ex-Black Sabbath… en Live Streaming

L’hommage à Taylor Hawkins, le batteur de Foo Fighters, qui va se dérouler le 3 septembre à Londres en compagnie du groupe mais aussi de nombreux guests à savoir:

Travis Barker (Blink-182, etc.)

Nandi Bushell

Martin Chambers (The Pretenders)

Chris Chaney (Jane’s Addiction, Taylor Hawkins and the Coattail Riders, etc.)

Stewart Copeland (ex-The Police)

Josh Freese (Devo, The Vandals, etc.)

Liam Gallagher

Violet Grohl

Omar Hakim

Justin Hawkins (The Darkness)

Shane Hawkins

Joshua Homme (Queens Of The Stone Age)

Chrissie Hynde

James Gang

Alain Johannes

Brian Johnson (AC/DC)

John Paul Jones (ex-Led Zeppelin, Them Crooked Vultures)

Kesha

Greg Kurstin

Geddy Lee (ex-Rush)

Alex Lifeson (ex-Rush)

Brian May (Queen)

Krist Novoselic (ex-Nirvana, etc.)

Nile Rodgers (Chic, etc.)

Mark Ronson

Luke Spiller (The Struts)

Supergrass

Roger Taylor (Queen)

Rufus Taylor (The Darkness/Queen)

Lars Ulrich (Metallica)

Wolfgang Van Halen

Chevy Metal

La date du 27 septembre à Los Angeles aura également pas mal d’invités:

Sebastian Bach

Travis Barker (Blink-182, etc.)

Geezer Butler (Black Sabbath, etc.)

Chris Chaney (Jane’s Addiction, Taylor Hawkins and the Coattail Riders)

Chevy Metal

Phil Collen (Def Leppard)

Stewart Copeland (ex-The Police)

Miley Cyrus

Joe Elliot (Def Leppard)

Josh Freese (Devo, The Vandals, etc.)

Violet Grohl

Omar Hakim

Shane Hawkins

Joshua Homme (Queens Of The Stone Age)

James Gang

Joan Jett

Alain Johannes

John Paul Jones (ex-Led Zeppelin, Them Crooked Vultures)

Mark King (ex-Level 42)

Greg Kurstin

Geddy Lee (ex-Rush)

Alex Lifeson (ex-Rush)

Brian May (Queen)

Alanis Morissette

Krist Novoselic (ex-Nirvana, etc.)

P!nk

LeAnn Rimes

Mark Ronson

Gene Simmons (Kiss)

Nikki Sixx (Mötley Crüe)

Chad Smith (Red Hot Chili Peppers)

Luke Spiller (The Struts)

Roger Taylor (Queen)

Rufus Taylor (The Darkness/Queen)

Jon Theodore (Queens Of The Stone Age)

Lars Ulrich (Metallica)

Wolfgang Van Halen

Brad Wilk (Rage Against The Machine)

Nancy Wilson (Heart, etc.)

Pat Wilson (Weezer)

Le live stream du 3 septembre sera dispnible sur Pluto TV et la chaine Youtube de MTV (11:30 AM EDT / 4:30 PM BST). A noter que Pluto TV est disponible gratuitement en France: https://pluto.tv/fr/live-tv/