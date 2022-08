Le nouvel album de BUKOWSKI dans les bacs le 23 septembre

Communiqué: BUKOWSKI revient avec un nouvel album éponyme à paraître le 23 septembre maintenant disponible en précommande (CD digipak & vinyle) !

https://lnkfi.re/bukowski

Du courage, de l’abnégation, de la résilience… autant de mots susceptibles de résumer les valeurs du combo francilien qui, après avoir surmonté la pire des épreuves, aurait tout simplement pu jeter l’éponge. Seulement, Bukowski est bien plus qu’un simple groupe de rock. C’est une famille. Un clan emmené par Mathieu Dottel, chanteur-guitariste aussi tenace qu’inspiré, qui a tenu à continuer l’aventure après la disparition de son frère Julien, bassiste présent à ses côtés depuis le début de l’histoire lancée en 2007. Pendant une quinzaine d’années, les musiciens ont écumé les salles, taillé la route, et sorti 5 albums, tous enregistrés avec cette incroyable sensation d’urgence mêlée à un son à la fois dense et puissant, sorte de croisement entre le stoner, le metal et le hard rock.

Avec cet album éponyme à paraître le 23 septembre, Bukowski réalise une profession de foi et célèbre autant la continuité qu’un nouveau départ. Mis en boîte avec son nouveau batteur, arrivé en 2019, les quatre musiciens – Mathieu à la guitare et au chant, Clément à la guitare, Julien à la basse et donc Romain à la batterie – ont profité de la pause forcée liée à la pandémie pour découvrir de nouveaux horizons et explorer des territoires sonores jusque-là inédits.

Retrouvez BUKOWSKI en concert :

AOUT 2022

27/08/2022 : Furios Fest – Saint-Flour (15)

SEPTEMBRE 2022

16/09/2022 : Mennecy Metal Fest – Mennecy (91)

17/09/2022 : Festival Vach’ de Rock – Jeandelaincourt (54)

OCTOBRE 2022

15/10/2022 : Le Forum – Vauréal (95)

NOVEMBRE 2022

25/11/2022 : Les Fuseaux – Saint-Dizier (52)

DÉCEMBRE 2022

18/12/2022 : AK SHELTER – Saint-Herblain (44)