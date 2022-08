GURD publie une Lyric vidéo pour « To The Floor »

GURD vient de publier une Lyric vidéo pour « To The Floor » le premier single tiré du nouvel album « Hallucinations » prévu pour le 23 septembre via Massacre Records.

Plus d’infos : https://lnk.to/gurdhallucinations

GURD – Hallucinations

1. Merry Go Round

2. I Like The Pain

3. To The Floor

4. FEAR

5. Devil’s Bread

6. Ghosts Of Black Holes

7. Out Of Hand

8. Ship In Distress

9. Taste For More

10. Egoist