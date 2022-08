Fit For A King dévoile le nouveau single « End (The Other Side) »

Fit For A King vient de dévoiler le nouveau single « End (The Other Side) » via une vidéo à voir ci-dessous. Le nouvel album « The Hell We Create » sera dans les bacs le 28 octobre via Solid State Records.

« THE HELL WE CREATE »

The Hell We Create

End (The Other Side)

Falling Through The Sky

Sink Below

Reaper

Times Like This (Feat. Jonathan Vigil)

Eyes Roll Back

Fracture

Reaching Out

What You Left Behind