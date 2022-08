FAME ON FIRE : Welcome to the Chaos

FAME ON FIRE sort un deuxième album intitulé « Welcome to the Chaos« . Un Rock américain moderne, ultra produit. Pourquoi écouter:

+ Accrocheur

+ Moderne

+ Grosse production

+ Guest : Spencer Charnas d’Ice Nine Kills Pour en savoir plus:

https://www.fameonfireband.com/

https://www.facebook.com/fameonfire

https://www.instagram.com/fameonfire/ Partager : Tweet







Partager sur Tumblr

Articles similaires