Drowning Pool publie le nouveau titre « Mind Right »

Drowning Pool qui sortira le 30 septembre prochain le nouvel album « Strike A Nerve », vient de publier le nouveau single « Mind Right ».

“Strike A Nerve” track listing:

01 – “Doing Time In Hell”

02 – “Hate Against Hate”

03 – “Stay And Bleed ”

04 – “Strike A Nerve ”

05 – “Racing To A Red Light”

06 – “Choke”

07 – “Everything But You”

08 – “Down In The Dirt”

09 – “Rope”

10 – “A Devil More Damned”

11 – “Mind Right”