ANTI FLAG dévoile une vidéo pour « THE FIGHT OF OUR LIVES » ft. Tim McIlrath, Brian Baker. C'est tiré du nouvel album « Lies They Tell Our Children » prévu pour le 6 janvier 2023.







